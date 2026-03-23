Transcol na região urbana de Guarapari: conheça trajetos, horários e operação!

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Divulgação | Ceturb-ES

O município de Guarapari agora tem uma rota no Sistema Transcol com destino até a área urbana do município. A nova linha é a 673, com trajeto do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passando pela Rodovia do Sol, com ponto final no Fórum da Cidade Saúde, no bairro Muquiçaba e saída da cidade com retorno até Vila Velha. A operação iniciou neste domingo (22), com a mesma tarifa da circulação da Grande Vitória.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), explica que o Sistema Transcol já atendia ao município até a região do Trevo de Setiba. "Com a nova etapa, o sistema avança e passa a operar dentro da área urbana de Guarapari, ampliando as possibilidades de deslocamento para moradores e trabalhadores do município", explica.

"Um ponto importante é que não haverá cobrança de tarifa adicional para a utilização da nova linha. O valor da passagem será o mesmo praticado no Sistema Transcol, permitindo que, ao chegar ao Terminal Itaparica, o usuário possa seguir viagem para outros destinos da Grande Vitória por meio da integração do sistema, ampliando as possibilidades de deslocamento sem custos adicionais", informa a Ceturb-ES. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Operações da Ceturb-ES, Flávia Juliana Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Operação:

A 673 sairá do Terminal Itaparica, passando pela Rodovia do Sol até o bairro Muquiçaba, encerrando a viagem próximo ao Fórum de Guarapari. A linha está programada para realizar 15 viagens, com intervalo estimado entre 1 hora e 1h30 entre as saídas, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, serão realizadas 10 viagens diárias.

Dias úteis:

Partidas de Muquiçaba:

4h25 / 5h25 / 6h25 / 7h25 / 8h30 / 10h / 11h30 / 13h / 14h30 / 15h50 / 17h / 18h / 19h / 20h / 21h

Partidas do Terminal Itaparica:

5h10 / 6h / 7h / 8h15 / 9h25 / 10h55 / 12h25 / 13h55 / 15h25 / 16h30 / 17h30 / 18h30 / 19h30 / 20h35 / 21h15 / 22h15

Sábados e domingos:

Partidas de Muquiçaba:

5h40 / 7h10 / 8h40 / 10h10 / 11h40 / 13h10 / 14h40 / 16h10 / 17h40 / 19h10

Partidas do Terminal Itaparica:

7h10 / 8h40 / 10h10 / 11h40 / 13h10 / 14h40 / 16h10 / 17h40 / 19h10 / 20h40