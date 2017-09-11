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Tragédia seria quase impossível com duplicação, afirma PRF

"Mais importante do que a duplicação é se houvesse um obstáculo entre uma pista e outra (centeiro central)", afirma o inspetor Macedo Miranda

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2017 às 11:50
A tragédia na BR 101 poderia ter sido evitada se as pistas fossem separadas por um obstáculo físico, como um canteiro central. A afirmação é do inspetor Macedo Miranda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em entrevista ao vivo na Rádio CBN Vitória. Segundo ele, com a rodovia duplicada e com o obstáculo citado seria quase impossível a ocorrência da tragédia, impedindo a invasão de contramão de pista por parte do caminhão carregado com chapas de granito. Este veículo bateu no micro-ônibus onde estavam 11 pessoas que morreram no acidente, ocorrido na altura de Mimoso do Sul, na tarde deste domingo (10).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Insp Macedo Miranda - 11-09-17
“Mais importante do que a duplicação é se houvesse um obstáculo entre uma pista e outra. Como um canteiro central. Mas sim, um acidente como este seria quase impossível de acontecer, com a presença um obstáculo e uma duplicação”, afirma Miranda. O inspetor da PRF também destaca na entrevista a necessidade de mais conscientização dos motoristas, quanto as precauções no trânsito.
Miranda também esclarece que a tentativa de ultrapassagem do caminhão com chapas de granito na verdade se qualificou como uma passagem de uma faixa para outra, no mesmo sentido. O trecho onde é uma pista de curva aberta, dividida por sinalizações horizontais (no asfalto) e possui três faixas de rolamento, sendo dois no sentido Vitória e um no sentido Vitória. O caminhão com chapas de granito trafegava no sentido Rio e o micro-ônibus no sentido Vitória. Outro caminhão e um veículo de passeio também se envolveram no acidente.
A ECO 101, que administra a BR 101, foi procurada pela Rádio CBN, mas ainda não se pronunciou sobre a entrevista do inspetor da PRF. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se pronunciou por meio de nota. 
ANTT
A ANTT se solidariza com as famílias das vítimas desse triste acidente ocorrido ontem no Espírito Santo. Importante esclarecer para todos os usuários desta rodovia que a Agência está empenhada em resolver esta situação o mais rápido possível.
No início da semana passada, a ANTT rejeitou a proposta da ECO 101 e solicitou um novo estudo com três propostas que considerem o cumprimento de toda a duplicação, da terceira faixa e passarelas, com cronograma mais detalhado. Estamos trabalhando para que, no menor tempo possível, a ECO 101 nos entregue esse estudo.

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