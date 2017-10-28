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Tragédia de Mariana completa 2 anos e os efeitos ambientais ainda são sentidos

Nesta edição do CBN Vitória, o oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e membro das expedições do ICMBIO, traz detalhes sobre os resultados mais recentes que envolvem a expedição

Publicado em 28 de Outubro de 2017 às 12:22

Publicado em 

28 out 2017 às 12:22
Dois anos após a maior tragédia ambiental do país, o rompimento de barragem de Fundão, em Mariana, causou mortes em Minas Gerais e também reflexos ambientais que ainda, hoje, são sentidos pelo meio ambiente e, sobretudo, pelas populações à margem do Rio Doce. Nesta edição do CBN Vitória, o oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e membro das expedições do ICMBIO, traz detalhes sobre os resultados mais recentes que envolvem a expedição. Confira!
Entrevista - John Gomes - Adalto Bianchii - 28-10-17

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