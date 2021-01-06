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"CENA CATASTRÓFICA"

Tragédia com queda de helicóptero poderia ser maior, diz Bombeiros

Ouça a entrevista concedida pelo capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros, à CBN Vitória

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:50

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 jan 2021 às 16:50
As duas pessoas que estavam a bordo do helicóptero não resistiram e morreram ainda no local Crédito: Ricardo Medeiros
A tragédia com a queda de um helicóptero particular, na manhã desta quarta-feira (06) poderia ser maior. A fala é do capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Isso porque a aeronave caiu próximo a uma área residencial, na região de Riviera da Barra, em Vila Velha. Mesmo assim, o capitão afirma que a cena era "catastrófica". "A aeronave estava bem danificada, jorrando combustível. Mas o que mais chocou foram as equipes que estavam atendendo as vítimas, que estavam bem feridas", disse. Segundo Pedroni, as equipes tentaram reanimar as duas pessoas que estavam a bordo por cerca de 50 minutos, sem sucesso. A causa da morte foi hemorragia interna causada por trauma. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Capitão Vinicius Pedroni - 06-01-21.mp3

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