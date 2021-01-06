Tragédia com queda de helicóptero poderia ser maior, diz Bombeiros

A tragédia com a queda de um helicóptero particular, na manhã desta quarta-feira (06) poderia ser maior. A fala é do capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Isso porque a aeronave caiu próximo a uma área residencial, na região de Riviera da Barra, em Vila Velha. Mesmo assim, o capitão afirma que a cena era "catastrófica". "A aeronave estava bem danificada, jorrando combustível. Mas o que mais chocou foram as equipes que estavam atendendo as vítimas, que estavam bem feridas", disse. Segundo Pedroni, as equipes tentaram reanimar as duas pessoas que estavam a bordo por cerca de 50 minutos, sem sucesso. A causa da morte foi hemorragia interna causada por trauma. Ouça: