Traficantes 'contaminam' com drogas contêineres para exportação

Uma nova modalidade de tráfico de drogas foi identificada pela Polícia Federal no Espírito Santo. Trata-se da "contaminação" de contêineres destinados à exportação. Segundo o delegado da Polícia Federal, Leonardo Damasceno, o que foi identificado é que o traficante agora faz a cooptação de portuários para inserir a droga em outros produtos que já estão preparados para embarque. "Não há envolvimento do dono da carga que será exportada, nem do agente aduaneiro. Traficantes envolvem funcionários do porto, quebram o lacre do conteiner e inserem a droga", explica.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Damasceno - 07-12-17

Nesta quinta-feira (07), a Polícia Federal divulgou detalhes da prisão de 7 indivíduos e a apreensão de 230 tabletes de cloridrato de cocaína, com peso bruto total de 253,287 kg, que estava escondido no interior de container com carga de milho que seria enviado na mesma data para a Europa.

Dos 7 indivíduos, 6 estavam em um galpão em Vila Velha/ES, onde o lacre original do contêiner foi rompido e inserida a droga, com a substituição do lacre por outro clonado e 1 deles estava em um recinto aduaneiro, de onde repassava informações ao grupo e de onde saiu o contêiner para a colocação da droga.

Considerando-se o valor do quilo da cocaína na Europa, em torno de US$ 70 mil, a droga apreendida valeria mais de US$ 17 milhões.

Dentre os presos na ação policial, um já era conhecido da polícia e já indiciado no envolvimento com o caso do helicóptero apreendido em novembro de 2013 em Brejetuba/ES, quando foram apreendidos aproximadamente 450 quilos de cocaína.