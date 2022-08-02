Operação policial, tiros e guerra de facções. O Comandante Geral da PMES, Douglas Caus, atribuiu em entrevista à CBN Vitória, que os tiros ouvidos nesta manhã de terça-feira (02), em bairros da Capital, estão ligados à disputa territorial entre duas facções criminosas: Família Capixaba e PCV. Douglas Caus disse que o foco da Polícia Militar para conter o avanço das facções é prender os grandes traficantes, assim como os gerentes do tráfico. Para isso, vem também reforçando o policiamento em morros onde há conflitos, com o remanejamento de policiais de outras áreas. O comandante da Polícia Militar foi enfático ao afirmar que “traficante que enfrentar a polícia e não se render, será baleado. Aqui no Espírito Santo, segundo ele, os traficantes não rivalizam com a polícia. "Trocar tiros com a PM não é um bom negocio", completou.
