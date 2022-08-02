Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • “Traficante que enfrentar a polícia e não se render, será baleado"
Disputa Territorial

“Traficante que enfrentar a polícia e não se render, será baleado"

É o que diz o Comandante Geral da Polícia Militar, Douglas Caus, sobre a guerra entre duas facções criminosas em Vitória

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:05

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:05
Morro do cruzamento
Data: 21/10/2020 - ES - Vitória - Casas no Morro do Cruzamento, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Operação policial, tiros e guerra de facções. O Comandante Geral da PMES, Douglas Caus, atribuiu em entrevista à CBN Vitória, que os tiros ouvidos nesta manhã de terça-feira (02), em bairros da Capital, estão ligados à disputa territorial entre duas facções criminosas: Família Capixaba e PCV. Douglas Caus disse que o foco da Polícia Militar para conter o avanço das facções é prender os grandes traficantes, assim como os gerentes do tráfico. Para isso, vem também reforçando o policiamento em morros onde há conflitos, com o remanejamento de policiais de outras áreas. O comandante da Polícia Militar foi enfático ao afirmar que “traficante que enfrentar a polícia e não se render, será baleado. Aqui no Espírito Santo, segundo ele, os traficantes não rivalizam com a polícia. "Trocar tiros com a PM não é um bom negocio", completou. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Comandante Douglas Causs - 02-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados