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ENTREVISTA

Tradicional comércio de pescado da Vila Rubim vai mudar de lugar

Apenas a venda em atacado, que é feita por pregão, mudará de local. O comércio varejista continuará sendo realizado

Publicado em 17 de Agosto de 2015 às 21:51

Publicado em 

17 ago 2015 às 21:51
A partir do próximo dia 31, o comércio de pescado em atacado do mercado da Vila Rubim, reduto tradicional do comércio de Vitória, irá para a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) - no pavilhão conhecido como Pedra Alta -, em Cariacica. Quem explica a mudança é o secretário de Serviços da Prefeitura Municipal de Vitória, Fernando Rocha. "Apenas a venda em atacado, que é feita por pregão, mudará de local. O comércio varejista continuará sendo realizado na área interna do mercado da Vila Rubim", disse.
Na Ceasa, das 16 às 20 horas, acontecerá apenas a comercialização realizada em caminhões que estacionam hoje nas proximidades da Ponte Seca, de acordo com a prefeitura. Ouça na íntegra a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Secretário Fernando - 17-08-15

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