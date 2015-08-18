Tradicional comércio de pescado da Vila Rubim vai mudar de lugar

A partir do próximo dia 31, o comércio de pescado em atacado do mercado da Vila Rubim, reduto tradicional do comércio de Vitória, irá para a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) - no pavilhão conhecido como Pedra Alta -, em Cariacica. Quem explica a mudança é o secretário de Serviços da Prefeitura Municipal de Vitória, Fernando Rocha. "Apenas a venda em atacado, que é feita por pregão, mudará de local. O comércio varejista continuará sendo realizado na área interna do mercado da Vila Rubim", disse.