Tradição em debate: conheça histórias com o primeiro mediador da TV Gazeta

Dentro do processo democrático e no seu momento de ápice, por meio das eleições, os debates políticos servem como oportunidade para o eleitor definir o seu voto. Na TV Gazeta, por exemplo, os debates são realizados desde 1982, para o governo do Estado. Em 1985, o debate foi para os candidatos à prefeitura de Vitória. Ainda iniciando o formato no país e sem muitas regras definidas, os debates eram num formato de “mesa redonda”. Responsável pelas mediações dos primeiros debates, o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o histórico desses confrontos políticos e a importância dos debates dentro da democracia. Ouça a conversa completa!