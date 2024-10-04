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Eleições 2024

Tradição em debate: conheça histórias com o primeiro mediador da TV Gazeta

Ouça entrevista com o Diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2024 às 11:05
Debate promovido pela TV Gazeta em 1982
Debate promovido pela TV Gazeta em 1982 Crédito: Reprodução I TV Gazeta
Dentro do processo democrático e no seu momento de ápice, por meio das eleições, os debates políticos servem como oportunidade para o eleitor definir o seu voto. Na TV Gazeta, por exemplo, os debates são realizados desde 1982, para o governo do Estado. Em 1985, o debate foi para os candidatos à prefeitura de Vitória. Ainda iniciando o formato no país e sem muitas regras definidas, os debates eram num formato de “mesa redonda”. Responsável pelas mediações dos primeiros debates, o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o histórico desses confrontos políticos e a importância dos debates dentro da democracia. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Abdo Chequer -04-10-24.mp3

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