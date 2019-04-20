Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Traders: a nova tendência do mercado de investimentos

Nesta edição do CBN Vitória, você confere uma entrevista com o analista de investimentos Leandro De Checchi, que da dicas para quem quer entrar nesse universo financeiro e se tornar um investidor de sucesso

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 13:36

Publicado em 

20 abr 2019 às 13:36
Ao longo dos últimos anos uma nova tendência passou a ganhar força no mercado: os chamados Traders, pessoas físicas que negociam na Bolsa de Valores no curto prazo e que podem conseguir resultados expressivos. Alguns até largaram seus empregos para se aventurar no mercado financeiro e vivem apenas com a renda obtida da compra e venda de ações. Mas todo cuidado é pouco: o investimento pode até ser rápido, mas contém vários riscos. Nesta edição do CBN Vitória, você confere uma entrevista com o analista de investimentos Leandro De Checchi, que da dicas para quem quer entrar nesse universo financeiro e se tornar um investidor de sucesso. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Leandro De Chechi - 10.48s - 20-04-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados