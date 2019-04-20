Traders: a nova tendência do mercado de investimentos

Ao longo dos últimos anos uma nova tendência passou a ganhar força no mercado: os chamados Traders, pessoas físicas que negociam na Bolsa de Valores no curto prazo e que podem conseguir resultados expressivos. Alguns até largaram seus empregos para se aventurar no mercado financeiro e vivem apenas com a renda obtida da compra e venda de ações. Mas todo cuidado é pouco: o investimento pode até ser rápido, mas contém vários riscos. Nesta edição do CBN Vitória, você confere uma entrevista com o analista de investimentos Leandro De Checchi, que da dicas para quem quer entrar nesse universo financeiro e se tornar um investidor de sucesso. Acompanhe!