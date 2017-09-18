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Trabalho realizado na Ufes recupera obras antigas

Imagens da Igreja Jesuítica de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, estão entre as peças de arte

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 15:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2017 às 15:42
Um trabalho realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem a proposta de permitir a recuperação de obras antigas, com o objetivo de preservar as importâncias artística e histórica das peças. Pelo Núcleo de Conservação de Restauração (NCR), projeto coordenado pelo professor do Departamento de Artes Visuais, Atílio Colnago, já passaram parte do acervo do Museu do Colono de Santa Leopoldina, imagens da Igreja Jesuítica de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, entre outras.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Attílio Colnago - 18-09-17

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