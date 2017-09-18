Trabalho realizado na Ufes recupera obras antigas

Um trabalho realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem a proposta de permitir a recuperação de obras antigas, com o objetivo de preservar as importâncias artística e histórica das peças. Pelo Núcleo de Conservação de Restauração (NCR), projeto coordenado pelo professor do Departamento de Artes Visuais, Atílio Colnago, já passaram parte do acervo do Museu do Colono de Santa Leopoldina, imagens da Igreja Jesuítica de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, entre outras.