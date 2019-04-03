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INVESTIGAÇÃO

Trabalho integrado para investigar como fuzis AK-47 chegaram ao ES

No último final de semana a polícia aprendeu dois fuzis usados em guerras, além de munições e drogas durante uma operação no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 abr 2019 às 12:10
Neste último fim de semana um fato chamou a atenção no noticiário policial. A polícia aprendeu dois fuzis calibre 762 usados em guerras, além de munições e drogas durante uma operação no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. De invenção soviética e também conhecido como AK-47, o fuzil 762 é arma mais letal e mais produzida da história. Segundo o delegado Fabrício Dutra, titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), um fuzil como este tem capacidade de perfurar um blindado. Dutra destaca que o tráfico de drogas está diretamente ligado ao tráfico de armas e à lavagem de dinheiro. E por isso que a investigação passar a reunir forças da polícia federal e da polícia rodoviária federal para identificar procedência e como estas armas entraram no estado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del Fabrício Dutra - 03-04-19

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