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Dia Internacional das Mulheres

Trabalho, família e sociedade: comentaristas do CBN Cotidiano discutem desafios das mulheres

Ouça o debate especial sobre esses e outros temas no Dia Internacional da Mulher

Publicado em 08 de Março de 2023 às 18:01

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

08 mar 2023 às 18:01
CBN Cotidiano especial Dia da Mulher
CBN Cotidiano especial Dia da Mulher Crédito: Adalberto Cordeiro
No Dia Internacional das Mulheres, recordado nesta quarta-feira, 8 de março, o CBN Cotidiano recebe especialistas em áreas diversas para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. Participam da conversa as comentaristas Juliana Santos (Meu Filho Na Escola), Tatiana Arruda (Cotidiano na Moda)Tatiana Sacchi (Clube Pet CBN) e a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva. Mercado de trabalho, família e como superar o machismo são alguns dos temas em destaque. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Dia Internacional da Mulher - 08-03-23

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