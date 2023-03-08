Trabalho, família e sociedade: comentaristas do CBN Cotidiano discutem desafios das mulheres

No Dia Internacional das Mulheres, recordado nesta quarta-feira, 8 de março, o CBN Cotidiano recebe especialistas em áreas diversas para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. Participam da conversa as comentaristas Juliana Santos (Meu Filho Na Escola), Tatiana Arruda (Cotidiano na Moda), Tatiana Sacchi (Clube Pet CBN) e a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva. Mercado de trabalho, família e como superar o machismo são alguns dos temas em destaque. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Dia Internacional da Mulher - 08-03-23