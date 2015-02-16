Trabalhadores que precisarem do seguro-desemprego a partir do dia 28 devem ficar atentos às novas regras

A doutora em economia e economista da Fucape, Arilda Teixeira, fala sobre as novas regras ter acesso ao seguro-desemprego. Confira a entrevista de Paulo Rogério.
Entrevista - Paulo Rogério - Arildda - 16-02-15
Publicado em 16 de Fevereiro de 2015 às 12:32
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