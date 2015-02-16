Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Trabalhadores que precisarem do seguro-desemprego a partir do dia 28 devem ficar atentos às novas regras
Seguro-desemprego

Trabalhadores que precisarem do seguro-desemprego a partir do dia 28 devem ficar atentos às novas regras

Para ter direito ao benefício pela primeira vez, o trabalhador deve ter recebido 18 salários ou mais no últimos 10 anos.

Publicado em 16 de Fevereiro de 2015 às 12:32

Publicado em 

16 fev 2015 às 12:32
A doutora em economia e economista da Fucape, Arilda Teixeira, fala sobre as novas regras ter acesso ao seguro-desemprego. Confira a entrevista de Paulo Rogério.
Entrevista - Paulo Rogério - Arildda - 16-02-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados