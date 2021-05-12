Trabalhadores em condições precárias: entenda o caso em Vila Valério

O caso de trabalhadores que foram resgatados por auditores fiscais do trabalho em uma operação, que contou com o apoio da Polícia Federal, em uma fazenda na cidade de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, chamou atenção nos últimos dias. Dos 77 trabalhadores encontrados vivendo em condições análogas à escravidão na colheita de café, 71 testaram positivo para Covid-19. Eles foram encontrados na última sexta-feira (7). Os agentes do trabalho retornaram à propriedade na terça-feira (11) e solicitaram uma nova metodologia de testagem para que os trabalhadores fossem liberados. Anteriormente, eles foram submetidos ao teste rápido, que detecta a presença de anticorpos.