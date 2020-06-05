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EM GUARAPARI

Trabalhador terá que comprovar atividade essencial para sair a noite

Ouça entrevista com a secretária municipal de Saúde de Guarapari, Alessandra Albani.

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jun 2020 às 11:17
A partir deste sábado (06), a população de Guarapari não poderá sair às ruas do município após às 19 horas e até às 5h. A medida, que visa conter o avanço do novo coronavírus valerá até o dia 14 de junho, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani.
Durante este horário, apenas trabalhadores de serviços essenciais e deliverys poderão funcionar. E para isso, quando forem abordados pela fiscalização terão que apresentar uma declaração do empregador justificando a necessidade de sair de casa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alessandra Albani - 05-06-20

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