Trabalhador terá que comprovar atividade essencial para sair a noite

A partir deste sábado (06), a população de Guarapari não poderá sair às ruas do município após às 19 horas e até às 5h. A medida, que visa conter o avanço do novo coronavírus valerá até o dia 14 de junho, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani.