Totens de segurança: quase 400 acionamentos em um mês de funcionamento

Em pouco mais de um mês de funcionamento, os totens de segurança instalados na Grande Vitória já somam 399 acionamentos e 151 ocorrências. Desde 9 de agosto, quando começaram a funcionar, os equipamentos já auxiliaram no registro de várias ocorrêcias, como crimes, acidentes de trânsito e localização de foragidos. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Leandro Menezes, coordenador do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), explica como os equipamentos estão ajudando à população.