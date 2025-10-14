Totens de segurança: quase 400 acionamentos em um mês de funcionamento

Em pouco mais de um mês de funcionamento, os totens de segurança instalados na Grande Vitória já somam 399 acionamentos e 151 ocorrências. Desde 9 de agosto, quando começaram a funcionar, os equipamentos já auxiliaram no registro de várias ocorrêcias, como crimes, acidentes de trânsito e localização de foragidos. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Leandro Menezes, coordenador do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), explica como os equipamentos estão ajudando à população.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Leandro Menezes -14-10-25.mp3
COMO UTILIZAR?
Para acionar o totem de segurança, basta apertar o botão e esperar a mensagem de confirmação aparecer no visor. Ao apertar novamente, um chamado será disparado para o Ciodes, onde um atendente iniciará o atendimento e coletará as informações sobre a emergência. Na central, o atendente tem acesso às imagens em tempo real do local e da pessoa que fez o acionamento, o que agiliza o envio das equipes.