Totens de segurança: câmeras vão identificar quem fizer uso indevido para trotes

O Governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos com foco na segurança pública na Região Metropolitana da Grande Vitória. Entre as principais ações estão a instalação de 40 totens de segurança em áreas estratégicas e a ampliação do sistema de reconhecimento facial para os ônibus e terminais do Sistema Transcol. Ambos os projetos buscam aumentar a sensação de segurança e oferecer respostas mais rápidas à população. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, explicou o funcionamento destas ferramentas e fez um alerta para evitar trotes com o uso dos totens: "as câmeras instaladas são capazes de identificar todos que acionarem o sistema". Ouça a conversa completa!