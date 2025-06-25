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Segurança

Totens de segurança: câmeras vão identificar quem fizer uso indevido para trotes

Ouça entrevista com secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno

Publicado em 25 de Junho de 2025 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2025 às 11:24
Modelo de como vai ser totem de segurança que será instalado em seis cidades da Grande Vitória
Modelo de como vai ser totem de segurança que será instalado em seis cidades da Grande Vitória Crédito: Governo do Estado
O Governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos com foco na segurança pública na Região Metropolitana da Grande Vitória. Entre as principais ações estão a instalação de 40 totens de segurança em áreas estratégicas e a ampliação do sistema de reconhecimento facial para os ônibus e terminais do Sistema Transcol. Ambos os projetos buscam aumentar a sensação de segurança e oferecer respostas mais rápidas à população. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, explicou o funcionamento destas ferramentas e fez um alerta para evitar trotes com o uso dos totens: "as câmeras instaladas são capazes de identificar todos que acionarem o sistema". Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queirz - Leonardo Damasceno - 25-06-25.mp3
Onde os totens estarão instalados

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