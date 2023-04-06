Torta capixaba: história e tradição do Espírito Santo na Semana Santa

Prato tradicional na história do Espírito Santo, a torta capixaba é um dos clássicos quando se fala da Semana Santa no Estado, marcada pelo consumo de pratos com peixe e frutos do mar. No Espírito Santo, é costume saboreá-la durante esse período, principalmente na Sexta-feira da Paixão. Diz a história que não há uma data de nascimento para a torta capixaba, mas é possível afirmar que o prato surgiu a partir de união das culturas indígena e portuguesa. A Doutora em História, especialista em História da Alimentação e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Patrícia Merlo, conta que a torta une elementos da cozinha indígena, sobretudo o palmito e urucum, com outros ingredientes da cultura europeia, como os ovos. Em entrevista à CBN Vitória, ela fala sobre o assunto.

