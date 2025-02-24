Tombamento da Pedra Azul ganha reforços com Ministério Público Federal e Iphan

No começo deste mês, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo enviou um ofício para a Secretaria do Estado da Cultura (Secult) e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitando a abertura de um processo de tombamento da Pedra Azul, em Domingos Martins. O objetivo é preservar a vista do monumento diante da aceleração da ocupação da região e da especulação imobiliária na Região das Montanhas Capixabas. Agora, o Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) reforça o pedido de proteção da Pedra Azul. Ouça a conversa completa com o Procurador da República Carlos Vinícius Cabeleira e entenda.