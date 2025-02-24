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Cidades

Tombamento da Pedra Azul ganha reforços com Ministério Público Federal e Iphan

Ouça entrevista com o Procurador da República no Espírito Santo, Carlos Vinícius Cabeleira e com o Superintendente do IPHAN-ES, Joubert Jatorno Filho

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2025 às 11:03
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
No começo deste mês, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo enviou um ofício para a Secretaria do Estado da Cultura (Secult) e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitando a abertura de um processo de tombamento da Pedra Azul, em Domingos Martins. O objetivo é preservar a vista do monumento diante da aceleração da ocupação da região e da especulação imobiliária na Região das Montanhas Capixabas. Agora, o Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) reforça o pedido de proteção da Pedra Azul. Ouça a conversa completa com o Procurador da República Carlos Vinícius Cabeleira e entenda.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Vinicius Cabeleira - 2402-25.mp3
Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-ES), Joubert Jatorno Filho explica o que o órgão tem feito para proteção da região e como funciona um processo de tombamento. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Joubert Filho - 24-02-25.mp3

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