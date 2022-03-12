Tomar café faz bem ou mal à saúde? Entenda os mitos e verdades

É apaixonado por café, mas tem dúvidas se a bebida faz bem ou mal à saúde? Recentemente foi destaque a notícia de um personal trainer britânico que morreu depois de tomar o equivalente a 200 xícaras de café de cafeína em pó. Pai de dois filhos, Tom Mansfield calculou mal a quantidade de pó que deveria usar na balança de cozinha. O médico legista responsável, John Gittins, chegou à conclusão de que se tratou de uma fatalidade e afirmou que a causa da morte foi a toxicidade da cafeína.
O café, realmente, é capaz de proteger a saúde do coração e prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson? Por outro lado, abusar do café pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, nervosismo e insônia? Qual é a linha que separa os benefícios do café de eventuais efeitos prejudiciais sobre a nossa saúde? Em entrevista à CBN Vitória, a médica gastroenterologista, Ana Paula Hamer, presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo (Soges), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patrícia Valim - Ana Paula Hamer - 12-03-22