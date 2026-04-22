'Todo o traçado estará dentro do território da Serra', diz prefeitura sobre Terceira Via

O projeto da Terceira Via, que tem como objetivo criar uma nova conexão entre Serra e Vitória para desafogar o trânsito na região, agora terá o seu traçado sendo construído exclusivamente dentro do município serrano. A Terceira Via terá início em Hélio Ferraz e seguirá contornando Manoel Plaza, São Geraldo e Jardim Limoeiro, passando por São Diogo até chegar a Novo Horizonte. 'Todo o traçado está dentro do território da Serra', como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras do município, Izabela Roriz.
Serão 4,25 quilômetros de extensão, com três faixas por sentido e ciclovia em todo o percurso. A via vai dar continuidade ao binário de Jardim Limoeiro e conectar a Avenida Brasil, em Novo Horizonte, à divisa com Vitória, nas proximidades do Shopping Mestre Álvaro. A nova ligação foi projetada para reduzir gargalos viários entre Serra e Vitória, especialmente nos horários de pico, melhorando o fluxo em corredores como a Rodovia Norte Sul e a Avenida Mestre Álvaro.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 22-04-26.mp3
O que diz a Prefeitura de Vitória:
A Prefeitura de Vitória informa que 'está à disposição para tratativas acerca desse importante projeto de mobilidade urbana. A capital reconhece a relevância e o potencial do município vizinho e destaca que apoia alternativas pensadas para melhorias no transporte urbano e no bem-estar de quem precisa fazer o deslocamento entre as duas cidades. Por fim, reforça que enxerga com bons olhos o projeto de construção da via e não medirá esforços para contribuir com sua execução'.
Em nota a prefeitura de Vitória informou também que está executando uma grande obra de mobilidade urbana da Região Metropolitana: o Mergulhão de Camburi. A intervenção, que já se encontra na segunda etapa de obras, eliminará a retenção de veículos no cruzamento da Norte Sul com a Avenida Dante Michelini. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia no local cairá dos atuais 55 a 88 segundos para apenas 10 segundos. A velocidade média nos horários de pico, que hoje é de 2 km/h, passará para 33 km/h.