'Todo o traçado estará dentro do território da Serra', diz prefeitura sobre Terceira Via

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras da Terceira Via Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

O projeto da Terceira Via, que tem como objetivo criar uma nova conexão entre Serra e Vitória para desafogar o trânsito na região, agora terá o seu traçado sendo construído exclusivamente dentro do município serrano. A Terceira Via terá início em Hélio Ferraz e seguirá contornando Manoel Plaza, São Geraldo e Jardim Limoeiro, passando por São Diogo até chegar a Novo Horizonte. 'Todo o traçado está dentro do território da Serra', como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras do município, Izabela Roriz.

Serão 4,25 quilômetros de extensão, com três faixas por sentido e ciclovia em todo o percurso. A via vai dar continuidade ao binário de Jardim Limoeiro e conectar a Avenida Brasil, em Novo Horizonte, à divisa com Vitória, nas proximidades do Shopping Mestre Álvaro. A nova ligação foi projetada para reduzir gargalos viários entre Serra e Vitória, especialmente nos horários de pico, melhorando o fluxo em corredores como a Rodovia Norte Sul e a Avenida Mestre Álvaro.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 22-04-26.mp3

O que diz a Prefeitura de Vitória:

A Prefeitura de Vitória informa que 'está à disposição para tratativas acerca desse importante projeto de mobilidade urbana. A capital reconhece a relevância e o potencial do município vizinho e destaca que apoia alternativas pensadas para melhorias no transporte urbano e no bem-estar de quem precisa fazer o deslocamento entre as duas cidades. Por fim, reforça que enxerga com bons olhos o projeto de construção da via e não medirá esforços para contribuir com sua execução'.