Todo o efetivo da PM estará nas ruas nesta quinta (06)

Todo o efetivo administrativo e operacional da Polícia Militar estará nas ruas nesta quinta-feira (06) em uma operação batizada de "6 de Abril", em alusão aos 182 anos da corporação no Espírito Santo. Em entrevista à CBN, o comandante da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues, avalia que a greve da PM no Espírito Santo foi a pior crise de segurança no país e afirma que as medidas que estão sendo anunciadas, como promoção de oficiais, compra de novas viaturas e bônus para apreensão de armas visam melhorar o atendimento da polícia à sociedade. Nylton Rodrigues nega que policiais estejam nas ruas de "moral baixa" e afirma que esta afirmação é uma bobagem".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Nylton Rodrigues - 06-04-17