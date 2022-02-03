'Todo líder tem que se adaptar ao momento', afirma Zico

O dirigente de futebol e ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, está no Espírito Santo para apresentar uma palestra sobre liderança, com o tema 'O papel do líder diante dos desafios e oportunidades'. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele afirmou que 'todo líder tem que se adaptar ao momento, aquilo que ele está vivenciado, porque são situações, muitas vezes, diferentes daquilo que ele está acostumado'. Responsável pela vinda de Zico ao Estado, o diretor da Intelliway, Frederico Comério, destacou que é necessário 'munir' o mercado com os ensinamentos de liderança para definir o bom uso da tecnologia. Ouça: