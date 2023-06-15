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Capixabas pelo Mundo

'Tive um verdadeiro choque cultural', recorda capixaba ao chegar na Itália

Natural da Serra, Wandercleiton Cardoso, de 43 anos, é o convidado da semana

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 18:03

Publicado em 

15 jun 2023 às 18:03
Capixabas Pelo Mundo
Capixabas Pelo Mundo Crédito: Arquivo Pessoal
O "Capixabas pelo Mundo" desta semana desembarca na Itália, em Gênova. É de lá quem fala o engenheiro Wandercleiton Cardoso, de 43 anos. Morador da Serra, ele decidiu ir morar no país europeu, ao lado da esposa, em 2019. Na Itália, ele foi aprovado num concurso internacional - num processo seletivo concorrido, com cinco vagas para estudantes de todo o mundo - e passou a ter a oportunidade de fazer uma bolsa de PhD na área de engenharia química. "Quando cheguei senti todo um choque cultural, com as pessoas, o frio europeu, mas com o tempo a gente vai se habituando", conta. Ouça a conversa completa!

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