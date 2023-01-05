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Capixabas pelo Mundo

'Tive que aprender a viver de novo, em outro contexto', conta capixaba que mora no Canadá

Sheila Kruger, natural de Vitória, de 33 anos, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:39

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:39
Capixabas Pelo Mundo
Capixabas Pelo Mundo Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, o destaque vem direto do Canadá! É lá quem mora a Sheila Kruger, natural de Vitória, de 33 anos. Formada em Arquitetura e Urbanismo, ela decidiu ir morar naquele país após um desejo do esposo. "A princípio não tinha muita vontade de morar no exterior. O sonho não era algo latente, até conhecer meu marido. Ele já tinha esse desejo. Aí 'comprei' a ideia. Casamos em Vitória ainda e depois fomos pro Canadá", conta. Atualmente, Sheila trabalha num banco canadense e seu primeiro serviço lá foi trabalhando num café. Ouça detalhes da sua história!
Capixabas pelo Mundo - 05-01-23

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