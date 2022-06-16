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Saúde

Tirzepatida: medicamento promete revolucionar o tratamento da obesidade

Quem explica detalhes é o médico nutrólogo, Roger Bongestab

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2022 às 10:23
Obesidade, obeso, sobrepreso
Obesidade, obeso, sobrepreso Crédito: Science Photo Library
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está analisando a liberação da “tirzepatida”. O medicamento, aprovado pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, em maio deste ano, é, segundo especialistas, uma revolução contra o diabetes e a obesidade. Se aprovado no Brasil, o remédio deve estar disponível em meados de 2023. O médico Roger Bongestab, nutrólogo e cirurgião bariátrico, professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, fala sobre a composição e os efeitos da “tirzepatida”, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 12.44s - 16-06-22

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