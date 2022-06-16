Tirzepatida: medicamento promete revolucionar o tratamento da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está analisando a liberação da “tirzepatida”. O medicamento, aprovado pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, em maio deste ano, é, segundo especialistas, uma revolução contra o diabetes e a obesidade. Se aprovado no Brasil, o remédio deve estar disponível em meados de 2023. O médico Roger Bongestab, nutrólogo e cirurgião bariátrico, professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, fala sobre a composição e os efeitos da “tirzepatida”, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!