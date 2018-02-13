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EM GUARAPARI

Tiros de borracha e bomba de gás lacrimogênio para conter confusão

O episódio ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (13) na Praia das Castanheiras

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2018 às 10:49
A Polícia Militar reagiu com bombas de gás lacrimogêneo e munição de borracha para tentar conter foliões que estavam no calçadão da Praia das Castanheiras, em Guarapari, durante a madrugada desta terça-feira (13). Segundo informações do Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Welligton Barbosa Peçanha, a ação aconteceu após a PM receber ligações de moradores reclamando do som alto e exibição de músicas que incitavam a violência. O tenente-coronel Peçanha afirma que após a polícia se aproximar para tentar conter a situação, foi recebida por garrafas e pedras. Ao chamar o reforço policial é que foram disparados tiros de munição de borracha e uso de bomba de gás lacrimogêneo. Uma pessoa foi detida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Peçanha - 13-02-18

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