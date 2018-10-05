Tire suas dúvidas sobre tudo o que você precisa saber para votar

No dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente da República, governadores de estados e os integrantes do Poder Legislativo federal, estadual e distrital. As seções estarão abertas das 8h às 17h, período em que o eleitor deve comparecer em sua seção eleitoral levando um documento oficial com foto e o título de eleitor. Nele constam informações sobre a zona eleitoral e a seção onde o cidadão está inscrito para votar. Nesta entrevista concedida ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori tira as dúvidas dos eleitores na reta final das eleições 2018.