Tire suas dúvidas sobre o saque do PIS-Pasep

Começou nesta quinta-feira (26) o pagamento do abono salarial Pis-Pasep de calendário 2018/19. O valor varia entre R$ 80 e R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017, o ano-base. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada e no Pasep para servidores públicos. Quem esclarece as dúvidas sobre o assunto, em entrevista à CBN Vitória, é o chefe de Divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Brito. Tem direito ao abono quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017.