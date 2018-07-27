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Tire suas dúvidas sobre o saque do PIS-Pasep

Acompanhe as orientações do chefe de Divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Brito

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jul 2018 às 10:59
Começou nesta quinta-feira (26) o pagamento do abono salarial Pis-Pasep de calendário 2018/19. O valor varia entre R$ 80 e R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017, o ano-base. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada e no Pasep para servidores públicos. Quem esclarece as dúvidas sobre o assunto, em entrevista à CBN Vitória, é o chefe de Divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Brito. Tem direito ao abono quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Ubiratan Brito - 27-07-18

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