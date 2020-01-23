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VACINAÇÃO

Tire suas dúvidas sobre o reforço da vacina contra febre amarela

Segundo o Ministérios da Saúde, em 2020, crianças passam a ter um reforço da vacina aos quatro anos de idade

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 13:52

Publicado em 

23 jan 2020 às 13:52
Desde o início deste ano, por determinação do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ofertar uma dose de reforço da vacina de febre amarela para crianças com quatro anos de idade. Crianças atualmente com idades entre 4 e 7 anos e que tomaram uma dose em 2017, ano em que houve uma epidemia da doença no país, precisam de um reforço. O recado é focado principalmente para a população que mora nas regiões Sul e Sudeste do país devido à confirmação de 38 mortes de macacos (epizootia) nos estados do Paraná (34), São Paulo (3) e Santa Catarina (1). É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Saúde (Sesa), Danielle Grillo. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Danielle Grillo - 23-01-20

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