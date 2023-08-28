Tire suas dúvidas sobre o funcionamento da faixa exclusiva na Terceira Ponte

O primeiro dia útil de funcionamento das três pistas de ampliação da Terceira Ponte ainda gera dúvidas para motoristas e motociclistas, principalmente sobre o uso da faixa exclusiva. No entanto, o novo fluxo foi aprovado pela maioria dos usuários no primeiro horário de pico no trânsito, logo pela manhã. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno esclareceu duvidas sobre o funcionamento da chamada 'linha verde'. Acompanhe!