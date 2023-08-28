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Mobilidade

Tire suas dúvidas sobre o funcionamento da faixa exclusiva na Terceira Ponte

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 11:51

Publicado em 

28 ago 2023 às 11:51
Linha exclusiva na Terceira Ponte
Linha exclusiva na Terceira Ponte Crédito: José Carlos Schaeffer I CBN Vitória
O primeiro dia útil de funcionamento das três pistas de ampliação da Terceira Ponte ainda gera dúvidas para motoristas e motociclistas, principalmente sobre o uso da faixa exclusiva. No entanto, o novo fluxo foi aprovado pela maioria dos usuários no primeiro horário de pico no trânsito, logo pela manhã. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e  Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno esclareceu duvidas sobre o funcionamento da chamada 'linha verde'. Acompanhe!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 28-08-23

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