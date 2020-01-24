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CORONAVÍRUS

Tire suas dúvidas sobre o coronavírus, doença que assusta o mundo

O médico infectologista, Crispim Cerutti Junior, dá detalhes sobre o vírus e traz esclarecimentos e cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:37

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:37
Uma nova epidemia na China que pode se tornar pandêmica está causando pânico em todo o mundo. O "coronavírus", identificado pela primeira vez na década de 1960, já matou 26 pessoas na China e mais de 900 casos são confirmados no mundo. Relatos da doença também foram identificados nos Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. A variação que está infectando diversas pessoas é conhecida tecnicamente como 2019-nCoV e ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus.
Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde descartou cinco casos suspeitos, que segundo a pasta, não se enquadram na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde (OMS). A CBN Vitória conversou com o médico infectologista, doutor Crispim Cerutti Junior, que dá mais detalhes sobre o vírus, se ele tem chances de chegar ao Brasil e traz esclarecimentos e cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Crispim Cerutti Junior - 24-01-20

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