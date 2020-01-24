Tire suas dúvidas sobre o coronavírus, doença que assusta o mundo

Uma nova epidemia na China que pode se tornar pandêmica está causando pânico em todo o mundo. O "coronavírus", identificado pela primeira vez na década de 1960, já matou 26 pessoas na China e mais de 900 casos são confirmados no mundo. Relatos da doença também foram identificados nos Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. A variação que está infectando diversas pessoas é conhecida tecnicamente como 2019-nCoV e ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus.