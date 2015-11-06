Tire suas dúvidas sobre as novas regras para aposentadoria no sistema 85/95

A fórmula que calcula o tempo mínimo para se aposentar mudou. Para conseguir 100% do benefício, é preciso atingir uma pontuação mínima, que é resultado da soma entre idade e tempo de contribuição, mais um valor que depende do ano da aposentadoria. O novo cálculo, que já está em vigor, é uma alternativa ao fator previdenciário, que continua valendo, caso o trabalhador queira se aposentar antes, mas com um benefício menor.

A fórmula 85/95 permite ao trabalhador se aposentar com 100% do benefício quando a soma da idade e tempo de contribuição for de 85 pontos, no caso das mulheres, e 95 pontos, no caso dos homens. O tempo mínimo de contribuição para elas é de 30 anos e, para eles, de 35 anos.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado Rafael Vasconcelos, do Sindicato Nacional dos Aposentados do Espírito Santo, explica a regra de pontos e a progressão do sistema 85/95. O especialista tira dúvidas dos ouvintes que ainda estão contribuindo e outros que estão próximos da data de aposentadoria. Ouça na íntegra: