Tire suas dúvidas sobre as eleições em segundo turno neste domingo

Estamos concluindo mais um ciclo de eleições neste domingo (28). O capixaba vota para presidente, enquanto que 13 estados e mais o Distrito Federal, votam também para governador. Apesar de já ter passado a experiência do voto no primeiro turno, muitos eleitores ainda possuem dúvidas sobre o procedimento da votação, como por exemplo quais documentos, o que deve acontecer caso não for votar, o que significa votar em branco ou nulo, entre outras questões. Para ajudar a solucionar algumas destas perguntas e te ajudar no exercício de cidadania, o presidente da Comissão dos Mesários do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Leonardo Prezotti. Confira!