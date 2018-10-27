Tire suas dúvidas sobre as eleições em segundo turno neste domingo

Estamos concluindo mais um ciclo de eleições neste domingo (28). O capixaba vota para presidente, enquanto que 13 estados e mais o Distrito Federal, votam também para governador. Apesar de já ter passado a experiência do voto no primeiro turno, muitos eleitores ainda possuem dúvidas sobre o procedimento da votação, como por exemplo quais documentos, o que deve acontecer caso não for votar, o que significa votar em branco ou nulo, entre outras questões. Para ajudar a solucionar algumas destas perguntas e te ajudar no exercício de cidadania, o presidente da Comissão dos Mesários do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Leonardo Prezotti. Confira!
Entrevista - Patricia Scalzer - Leonardo Prezotti - 27-10-18
>>> SOBRE A VOTAÇÃO:
---> Horário da votação: 8h às 17h;
---> Documentos necessários: documento oficial com foto e o título do eleitor (e-Título);
---> É necessário justificar o voto caso não consiga comparecer à zona eleitoral e preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral;
---> Se o eleitor não votar e não justificar a ausência em até 60 dias, receberá multa de R$ 3,51;
---> Quem deixar o débito em aberto não poderá solicitar certidão de quitação eleitoral;