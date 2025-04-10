Tire suas dúvidas sobre a vacina para herpes-zósters!

Causado pelo vírus varicela-zoster, o herpes-zóster é uma infecção geral que costuma atingir pessoas com mais de 50 anos. Caracterizada por pequenas bolhas que se formam na pele, a doença surge de forma gradual e pode levar de dois a quatro dias para se estabelecer. Caso não seja tratada, as consequências incluem neuralgia pós-herpética, infecções secundárias, problemas de visão e até óbito. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Ana Carolina D'Ettorres explica os fatores de risco, os tratamentos disponíveis e a forma de prevenção. Ouça a conversa completa!