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Tire suas dúvidas sobre a vacina para herpes-zósters!

Ouça entrevista com a médica infectologista Ana Carolina D'Ettorres

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2025 às 10:39
Herpes zoster
Herpes zoster Crédito: Freepik
Causado pelo vírus varicela-zoster, o herpes-zóster é uma infecção geral que costuma atingir pessoas com mais de 50 anos. Caracterizada por pequenas bolhas que se formam na pele, a doença surge de forma gradual e pode levar de dois a quatro dias para se estabelecer. Caso não seja tratada, as consequências incluem neuralgia pós-herpética, infecções secundárias, problemas de visão e até óbito. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Ana Carolina D'Ettorres explica os fatores de risco, os tratamentos disponíveis e a forma de prevenção. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ana Carolina D’Ettorres - 10-04-25.mp3

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