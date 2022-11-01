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IPVA 2023

Tire suas dúvidas: IPVA poderá ser parcelado em até seis vezes a partir de 2023

Em entrevista à CBN Vitória, o subgerente de Arrecadação e Controle do IPVA, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Peterson Bragante Costa, fala sobre o assunto

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 12:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 nov 2022 às 12:34
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
A partir de 2023, motoristas do Espírito Santo terão até seis meses para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que incide sobre cerca de 1,28 milhão de veículos em território capixaba, incluindo os modelos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator). O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, foi sancionado pelo governador Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial do do Estado. Segundo a legislação, o “imposto relativo aos veículos usados poderá ser pago em cota única ou em seis parcelas iguais e sucessivas, vencendo a cota única ou a primeira parcela na data prevista no regulamento e as demais, trinta dias após o vencimento da última.” Em entrevista à CBN Vitória, o subgerente de Arrecadação e Controle do IPVA, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Peterson Bragante Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Peterson Bragante Costa- 01-11-22

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