Tire suas dúvidas: IPVA poderá ser parcelado em até seis vezes a partir de 2023

A partir de 2023, motoristas do Espírito Santo terão até seis meses para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que incide sobre cerca de 1,28 milhão de veículos em território capixaba, incluindo os modelos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator). O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, foi sancionado pelo governador Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial do do Estado. Segundo a legislação, o “imposto relativo aos veículos usados poderá ser pago em cota única ou em seis parcelas iguais e sucessivas, vencendo a cota única ou a primeira parcela na data prevista no regulamento e as demais, trinta dias após o vencimento da última.” Em entrevista à CBN Vitória, o subgerente de Arrecadação e Controle do IPVA, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Peterson Bragante Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!