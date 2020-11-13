Tire suas dúvidas: "Disque-Eleições" funcionará sábado e domingo

Com o objetivo de disponibilizar informações básicas sobre o processo eleitoral de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai colocar à disposição dos eleitores o serviço "Disque-Eleições" neste sábado (14) e domingo (15) de eleição municipal em primeiro turno. O serviço é destinado a tirar dúvidas sobre local de votação, como votar na urna eletrônica (ordem de votação), justificativa de ausência, os cargos que estão na disputa e sua ordem na urna eletrônica, número de título eleitoral e documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições, entre outras. Em entrevista à CBN Vitória, a assessora Técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-ES, Jaqueline Nunes, traz mais detalhes a respeito do assunto. Confira as explicações!

Entre os pontos que Jaqueline aponta que merecem atenção por parte do eleitor estão a justificativa para o voto, caso seja necessário, e o horário preferencial de votação em virtude da pandemia do novo coronavírus. Sobre o "Disque-Eleições" o eleitor poderá ligar gratuitamente para 0800-940-0808 no sábado (14), das 8h às 18h; e no domingo (15), das 6h às 18h, e tirar suas dúvidas. A Justiça Eleitoral do Espírito Santo informou que pretende garantir a todos os eleitores do estado o pleno direito ao exercício do voto, disponibilizando mais um instrumento de acessibilidade aos seus serviços. Outro ponto abordado por Jaqueline é com relação à assistente virtual "Bel". O programa foi desenvolvido pelo laboratório de inteligência artificial do TRE-ES e pode ser utilização nos celulares Android e IOs, bem como em computadores e notebooks.