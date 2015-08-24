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JUSTIÇA

Tire dúvidas e saiba como funciona um júri popular

De acordo com a legislação, o júri popular está previsto para homicídio, suicídio, infanticídio e aborto

Publicado em 24 de Agosto de 2015 às 16:02

Publicado em 

24 ago 2015 às 16:02
Entenda como funciona um júri popular. De acordo com a legislação brasileira, o júri popular está previsto para quatro crimes dolosos contra a vida: homicídio, auxílio-suicídio, infanticídio e aborto. No júri popular, pessoas ligadas à comunidade onde ocorreu o crime são recrutadas de uma lista do judiciário para julgar o caso. Normalmente, 25 pessoas são convocadas para formar um júri.
No dia do julgamento, sete pessoas da lista de convocados são sorteadas para formar o júri. Conforme o nome é divulgado, defesa e acusação têm o direito de aceitar ou recusar aquela pessoa. Promotor e advogado podem recusar até três jurados cada. Depois dos depoimentos, da apresentação das provas e dos debates, os jurados votam, em uma sala secreta, se consideram o réu culpado ou inocente.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Gueiros Bernardes Dias - 24-08-15
No caso de ser julgado culpado, é o juiz quem estipula a pena com base em um questionário respondido pelos jurados. Todos os detalhes do funcionamento de um júri você acompanha em uma entrevista concedida à rádio CBN Vitória pelo Doutor em Processo Penal e professor da Ufes, Ricardo Gueiros Bernardes Dias.

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