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ENTREVISTA

Tira-dúvida sobre o saque das contas inativas do FGTS

No Espírito Santo, serão injetados cerca de R$ 600 milhões na economia

Publicado em 10 de Março de 2017 às 13:54

Publicado em 

10 mar 2017 às 13:54
A Caixa Econômica Federal realizar uma força-tarefa para atender os capixabas que, a partir desta sexta-feira, passam a ter o direito de sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Todas as agências do Estado abrirão com duas horas de antecedência nesta sexta-feira, dia 10, na segunda-feira, 13, e na terça-feira, 14, com a finalidade exclusiva de prestar o serviço de saque. A intenção é evitar que filas quilométricas se formem na porta das agências.
Excepcionalmente nos primeiros sábados após o início dos cronogramas mensais de pagamento (exceto em abril), 34 agências abrirão as portas, no Estado, no horário das 9 às 15 horas. Em todo o país 1.841 agências vão aderir à abertura aos sábados, sendo que, neste sábado, dia 11, o atendimento será destinado aos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o vice-presidente da Caixa, Antônio Carlos Ferreira, todo o cronograma vai atender a 616 mil capixabas. "Podemos considerar uma média no Espírito Santo de que cada um com direito a saque vá receber em torno de R$ 1 mil. É como o pagamento de um 14º salário e isso ajuda a economia e comércio". 
Ouça a entrevista completa e as dúvidas enviadas pelos ouvintes e que foram respondidas pelo vice-presidente da Caixa:
Entrevista - Fabio Botacin - Antônio Carlos Ferreira - 10-03-17

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