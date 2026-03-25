Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Tilápia fresca a R$ 19,90 o quilo, a partir da próxima segunda (30) nas peixarias da GV
Semana Santa

Tilápia fresca a R$ 19,90 o quilo, a partir da próxima segunda (30) nas peixarias da GV

Ouça detalhes na entrevista com o diretor do Sindipesca, Rafael Viola

Publicado em 25 de Março de 2026 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2026 às 10:49
Tilápia
Tilápia Crédito: Shutterstock
Às vésperas da Semana Santa, no período tradicionalmente de maior consumo de pescados entre os capixabas, uma ação do Sindicato das Indústrias da Pesca do Espírito Santo (Sindipesca) vai levar ao consumidor pescado com origem direta do produtor, garantindo, segundo o Sindicato, qualidade, legalidade e melhor relação de preço, em especial. Entre os destaques nessa mobilização está uma parceria com a Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Coopram), que reúne cerca de 500 propriedades de agricultura familiar.
A proposta conecta diretamente o produtor às peixarias e pontos de venda, reduzindo intermediários e garantindo um produto com rastreabilidade, legalidade e padrão de qualidade. Entre as peixarias participantes estarão as do Mercado da Vila Rubim, Praia do Suá, em Vitória, e Prainha, em Vila Velha. Segundo o diretor do Sindipesca, Rafael Viola, o preço deverá ser 20% mais barato ao consumidor, sendo comercializado, a partir da próxima segunda-feira (30) e até o sábado de Aleluia (04), no valor de R$ 19,90 o quilo da tilápia fresca. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Viola - 25-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados