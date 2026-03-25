Tilápia fresca a R$ 19,90 o quilo, a partir da próxima segunda (30) nas peixarias da GV

Às vésperas da Semana Santa, no período tradicionalmente de maior consumo de pescados entre os capixabas, uma ação do Sindicato das Indústrias da Pesca do Espírito Santo (Sindipesca) vai levar ao consumidor pescado com origem direta do produtor, garantindo, segundo o Sindicato, qualidade, legalidade e melhor relação de preço, em especial. Entre os destaques nessa mobilização está uma parceria com a Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Coopram), que reúne cerca de 500 propriedades de agricultura familiar.

A proposta conecta diretamente o produtor às peixarias e pontos de venda, reduzindo intermediários e garantindo um produto com rastreabilidade, legalidade e padrão de qualidade. Entre as peixarias participantes estarão as do Mercado da Vila Rubim, Praia do Suá, em Vitória, e Prainha, em Vila Velha. Segundo o diretor do Sindipesca, Rafael Viola, o preço deverá ser 20% mais barato ao consumidor, sendo comercializado, a partir da próxima segunda-feira (30) e até o sábado de Aleluia (04), no valor de R$ 19,90 o quilo da tilápia fresca. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha o assunto. Ouça a conversa completa!