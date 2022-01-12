Teve voo remarcado ou cancelado? Conheça os seus direitos

O aumento de número de casos de Covid-19 e influenza tem afetado voos em diversas companhias aéreas no Brasil. No sábado (8), por exemplo, a a Latam cancelou 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro, o que representa cerca de 1% dos voos programados pela empresa para o mês. Quais são os principais direitos do viajante e obrigações das companhias em casos de cancelamento e voos remarcados, por exemplo? Em entrevista à CBN Vitória, o advogado e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Brito, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!