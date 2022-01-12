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Teve voo remarcado ou cancelado? Conheça os seus direitos

saiba quais são os principais direitos do viajante e obrigações das companhias em casos de cancelamento e voos remarcados, entrou outros pontos

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:50

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:50
Na foto, avião sobrevoa destino turístico
Viagem de avião Crédito: Pixabay
O aumento de número de casos de Covid-19 e influenza tem afetado voos em diversas companhias aéreas no Brasil. No sábado (8), por exemplo, a a Latam cancelou 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro, o que representa cerca de 1% dos voos programados pela empresa para o mês. Quais são os principais direitos do viajante e obrigações das companhias em casos de cancelamento e voos remarcados, por exemplo? Em entrevista à CBN Vitória, o advogado e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Brito, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Igor Brito - 12-01-22.mp3

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