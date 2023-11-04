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Dia do Inventor

Teve uma ideia? Entenda como funciona um pedido de patente

Domênica Loss, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, explica tudo o que precisa ser feito

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 11:39

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 nov 2023 às 11:39
Inovação; ideia
Ideia, inovação, registro de patente Crédito: Creativeart/Freepik
Dia 4 de novembro é o Dia do Inventor. Depois que uma ideia aparece, o caminho é longo até a comercialização. Mas, se ela for boa, pode render bons resultados. Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de 1998 até 2022, foram 2.705 pedidos de patente como depositante ou inventor no Espírito Santo, sendo a maioria, 73%, de Pessoas Físicas. O principal depositante é a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). E vale ressaltar que os valores para registro não são altos e que o INPI tem canais de atendimento e orientação aos que precisam. Domênica Loss, do INPI Regional ES, ensino por onde começar. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - DOMENICA LOSS - 24.00s - 04-11-23

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