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Passo a passo

Teve a conta de rede social invadida? Saiba quais providências tomar!

As orientações são do titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:15
Instagram
Instagram Crédito: Pexels
Nos últimos dias casos de usuários de redes sociais que estão tendo suas contas invadidas têm ganhado destaque na Internet. Exemplo recente foi do chef Juarez Campos que informou que não conseguiu recuperar sua conta no Instagram, alvo de hackers desde o dia 11 de dezembro. “Tentei todos os recursos técnicos e judiciais para recuperá-la ou tirá-la do ar e não consegui”. A conta @juarezcampos, com mais de 15 mil seguidores, está sendo usada pelos criminosos para vender produtos em nome do chef. Segundo Juarez, uma médica conhecida dele já comprou R$ 5,2 mil em produtos no endereço hackeado. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, orienta sobre o que fazer caso tenha sua conta de rede social invadida. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Brenno Andrade - 25-01-22

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