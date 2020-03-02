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Testes para Coronavírus no ES terão resultados no mesmo dia

Laboratório Central aguarda apenas as chegadas dos kits que serão enviados pelo Ministério da Saúde

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:16
O Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai poder, em breve, realizar os testes de confirmação de coronavírus aqui mesmo no Espírito Santo. Segundo o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Sesa, Luiz Carlos Reblin, com a chegada dos kits para exames que serão enviados pelo Ministério da Saúde, os resultados podem ser divulgados até no mesmo dia da suspeita da doença. Atualmente os testes são enviados para a Fiocruz, no Rio Janeiro, e os resultados para coronavírus podem demorar até uma semana. No Espírito Santo, nesta segunda-feira (02), apenas 1 caso segue como suspeita aguardando análise. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 02-03-20

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