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VITÓRIA

Testes com novo trecho da Linha Verde começam nesta quarta-feira

São novos 4 KM de extensão que terão uma faixa preferencial para o transporte público

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 abr 2018 às 11:21
Um novo trecho de "Linha Verde" começa a ser testado nesta quarta-feira (25), em Vitória. Desta vez a faixa preferencial para o transporte de passageiros e para veículos que transportam três pessoas ou mais será da Ponte de Camburi até o cruzamento das avenidas Beira-mar e Leitão da Silva, próximo ao Hortomercado. Serão dois dias de testes com oito pontos de monitoramento, segundo explica o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tiago Hoffmanni - 25-04-18

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