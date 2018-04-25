Testes com novo trecho da Linha Verde começam nesta quarta-feira

Um novo trecho de "Linha Verde" começa a ser testado nesta quarta-feira (25), em Vitória. Desta vez a faixa preferencial para o transporte de passageiros e para veículos que transportam três pessoas ou mais será da Ponte de Camburi até o cruzamento das avenidas Beira-mar e Leitão da Silva, próximo ao Hortomercado. Serão dois dias de testes com oito pontos de monitoramento, segundo explica o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.