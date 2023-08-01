Teste virtual para identificar violência contra a mulher na Serra

Violência contra a mulher Crédito: Pixabay

O mês de agosto é conhecido como "Agosto Lilás", que remete às campanhas de combate e prevenção da violência contra as mulheres e em alusão também ao mês de criação da Lei Maria de Penha, sancionada em 2006. Diante desse cenário, o município da Serra está lançando o "Conta comigo! Você não está Sozinha!". O teste é uma ferramenta para contribuir com as mulheres, afim de identificar sinais de violência que podem estar sofrendo. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a violência e encorajá-las a buscar ajuda quando necessário. Num formulário on-line as respostas indicam se a mulher está em um relacionamento abusivo. Este formulário traz, também, os endereços e contatos da rede de atendimento à mulher em situação de violência no município.

O teste poderá ser acessado também por meio do QR Code impresso em cartazes distribuídos em espaços como ônibus, escolas, unidades de saúde e outras repartições públicas. Segundo a administração municipal, a partir deste questionário, a secretaria saberá a incidência de violência por bairro e também o tipo de violência. Por meio desses resultados, haverá estratégia para enfrentamento dessas situações. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Políticas Pública para as Mulheres, Lilian Mota, detalha a iniciativa.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lilian Mota - 01-08-23

- Se estiver em situação de violência, procure a Delegacia Especializada do Município de segunda a sexta das 08h às 17h - DEAM/SERRA - Rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49, bairro Boa Vista II, Serra, CEP: 29161-027; telefone (27) 3328-7217 (27) 3328-2869.

- Após as 17h e nos finais de semana, procure a Delegacia de Plantão Especial da Mulher - Rua Hermes Curry Carneiro, 350 - Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, 29051-210 - funcionamento 24h; telefone (27) 3323-4045.

- Em casos de emergência ligue 190!