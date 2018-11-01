Teste sanguíneo pode diagnosticar câncer de mama precocemente

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Um teste sanguíneo ainda em fase de pesquisa promete diagnosticar o câncer de mama precocemente.

Trata-se de uma pesquisa de cinco anos, conduzida pelo médico Ismael Dale, professor do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina sobre a fenotipagem bioquímica sanguínea de mulheres com essa condição.

Dentre outras descobertas, explica o próprio pesquisador em entrevista à CBN Vitória, a principal constatação é que a doença deixa uma pegada metabólica na corrente sanguínea, o que pode ser uma ferramenta potencial para o diagnóstico precoce.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Ismael Dale - 01-11-18