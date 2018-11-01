Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PESQUISA

Teste sanguíneo pode diagnosticar câncer de mama precocemente

Os estudos revelam que a doença deixa uma pegada metabólica na corrente sanguínea, o que pode ser uma ferramenta potencial para o diagnóstico precoce

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2018 às 11:38
O Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Um teste sanguíneo ainda em fase de pesquisa promete diagnosticar o câncer de mama precocemente.
Trata-se de uma pesquisa de cinco anos, conduzida pelo médico Ismael Dale, professor do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina sobre a fenotipagem bioquímica sanguínea de mulheres com essa condição.
Dentre outras descobertas, explica o próprio pesquisador em entrevista à CBN Vitória, a principal constatação é que a doença deixa uma pegada metabólica na corrente sanguínea, o que pode ser uma ferramenta potencial para o diagnóstico precoce.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Ismael Dale - 01-11-18
Após a análise de mais de mil amostras, foi comprovada a relação direta entre os erros inatos do metabolismo - desordens genéticas que são hereditárias - e os tipos de cânceres que se desenvolvem nas glândulas, como é o caso do câncer de mama.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados