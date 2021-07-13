Teste poderá detectar em questão de minutos a Covid-19 com ajuda do celular

Um dispositivo que está sendo desenvolvido no Brasil poderá fazer a detecção rápida da Covid-19 com a ajuda de um celular. Trata-se de um kit para testagem da doença, de baixo custo, que promete identificar o Sars-Cov-2 já no primeiro dia de contaminação, através de um leitor conectado à entrada do carregador de celular. A pesquisa já está em fase final de testes e é feita no âmbito do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), com apoio da Fapesp e Vistobio. Em entrevista à CBN Vitória, a líder do estudo, a pesquisadora Talita Mazon, doutora em Química pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), traz mais detalhes. Acompanhe!