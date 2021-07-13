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Teste poderá detectar em questão de minutos a Covid-19 com ajuda do celular

O kit teve precisão acima dos 80%, o que pode ser uma alternativa de exame com resultado mais rápido aos mais populares atualmente, que detectam a doença após alguns dias depois da infecção

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2021 às 10:41
Teste detecta a Covid-19 com ajuda de dispositivo acoplado ao celular
Teste detecta a Covid-19 com ajuda de dispositivo acoplado ao celular Crédito: CTI Renato Archer
Um dispositivo que está sendo desenvolvido no Brasil poderá fazer a detecção rápida da Covid-19 com a ajuda de um celular. Trata-se de um kit para testagem da doença, de baixo custo, que promete identificar o Sars-Cov-2 já no primeiro dia de contaminação, através de um leitor conectado à entrada do carregador de celular. A pesquisa já está em fase final de testes e é feita no âmbito do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), com apoio da Fapesp e Vistobio. Em entrevista à CBN Vitória, a líder do estudo, a pesquisadora Talita Mazon, doutora em Química pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), traz mais detalhes. Acompanhe!
Mazon explica que o novo teste de Covid-19 surgiu a partir da pesquisa com uma tecnologia portátil que ajudava na detecção do Zika vírus. Com a chegada da pandemia, os planos mudaram e foi constatada a possibilidade de uso do kit para o novo coronavírus por meio de amostras de saliva. Com a mudança, os novos testes foram feitos no Hospital das Clínicas de Botucatu, vinculado à Unesp (Universidade Estadual Paulista). O kit teve precisão acima dos 80%, o que pode ser uma alternativa de exame com resultado mais rápido aos mais populares atualmente, que detectam a doença após alguns dias depois da infecção.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Talita Mazon - 13-07-21

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