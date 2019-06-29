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ENTREVISTA

Teste do cafezinho: associação avalia qualidade de 20 marcas

Foi avaliada a qualidade de 60 lotes de 20 das principais marcas de café do País

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 08:40

Publicado em 

29 jun 2019 às 08:40
O café é a segunda bebida mais consumida do Brasil e quase uma unanimidade entre os brasileiros, que consomem até 4 xícaras por dia. De olho no alto consumo do café, a Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, fez o ‘teste do cafezinho’ e avaliou a qualidade de 60 lotes de 20 das principais marcas de café do País. Dentre os aspectos pesquisados estão a composição química do grão e a detecção de fraudes. Quem detalha os resultados do levantamento é Fernanda Taveira, pesquisadora da Proteste. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Fernanda Taveira - 8.21s - 20-06-19

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