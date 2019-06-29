Teste do cafezinho: associação avalia qualidade de 20 marcas

O café é a segunda bebida mais consumida do Brasil e quase uma unanimidade entre os brasileiros, que consomem até 4 xícaras por dia. De olho no alto consumo do café, a Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, fez o ‘teste do cafezinho’ e avaliou a qualidade de 60 lotes de 20 das principais marcas de café do País. Dentre os aspectos pesquisados estão a composição química do grão e a detecção de fraudes. Quem detalha os resultados do levantamento é Fernanda Taveira, pesquisadora da Proteste. Confira!