Testagem em passageiros do Transcol no Terminal de Laranjeiras começa nesta sexta-feira (25)

Desde a semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou a oferecer testagens de Covid-19 para passageiros do Aeroporto de Vitória e Terminal de Jardim América, em Cariacica. A partir desta sexta-feira (25), a testagem será ampliada para os passageiros do Terminal de Laranjeiras, na Serra. E já na próxima semana terá início também no Terminal de Vila Velha. São feitos testes rápidos para detecção do coronavírus em pessoas que circulam por esses locais e o resultado sai em 15 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre a estratégia de testagem nos terminais e traz orientações. Acompanhe!