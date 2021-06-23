Testagem em passageiros do Transcol no Terminal de Laranjeiras começa nesta sexta-feira (25)

Desde a semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou a oferecer testagens de Covid-19 para passageiros do Aeroporto de Vitória e Terminal de Jardim América, em Cariacica. A partir desta sexta-feira (25), a testagem será ampliada para os passageiros do Terminal de Laranjeiras, na Serra. E já na próxima semana terá início também no Terminal de Vila Velha. São feitos testes rápidos para detecção do coronavírus em pessoas que circulam por esses locais e o resultado sai em 15 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre a estratégia de testagem nos terminais e traz orientações. Acompanhe!
No primeiro dia de testes no Aeroporto, um total de 68 pessoas foram testadas e nenhum resultado deu positivo para Covid-19. Cenário bastante diferente do Terminal de Jardim América, em que no primeiro dia de testes, das 94 pessoas foram testadas, 12 testaram positivo, ou seja, pelo menos uma foi diagnosticada com a Covid-19 a cada 10 pessoas examinadas. Todos os infectados são levados, individualmente, de volta para a casa ou encaminhados para uma unidade de saúde.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 23-06-21.mp3