Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Testagem em passageiros do Transcol no Terminal de Laranjeiras começa nesta sexta-feira (25)
Covid-19

Testagem em passageiros do Transcol no Terminal de Laranjeiras começa nesta sexta-feira (25)

Todos os infectados são levados, individualmente, de volta para a casa ou encaminhados para uma unidade de saúde

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:21
Testagem de Covid-19 no Terminal de Jardim América
Testagem de Covid-19 no Terminal de Jardim América Crédito: Fernando Madeira
Desde a semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou a oferecer testagens de Covid-19 para passageiros do Aeroporto de Vitória e Terminal de Jardim América, em Cariacica. A partir desta sexta-feira (25), a testagem será ampliada para os passageiros do Terminal de Laranjeiras, na Serra. E já na próxima semana terá início também no Terminal de Vila Velha.  São feitos testes rápidos para detecção do coronavírus em pessoas que circulam por esses locais e o resultado sai em 15 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre a estratégia de testagem nos terminais e traz orientações. Acompanhe!
No primeiro dia de testes no Aeroporto, um total de 68 pessoas foram testadas e nenhum resultado deu positivo para Covid-19. Cenário bastante diferente do Terminal de Jardim América, em que no primeiro dia de testes, das 94 pessoas foram testadas, 12 testaram positivo, ou seja, pelo menos uma foi diagnosticada com a Covid-19 a cada 10 pessoas examinadas. Todos os infectados são levados, individualmente, de volta para a casa ou encaminhados para uma unidade de saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 23-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados